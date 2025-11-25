Normandie. Trains : quelles perturbations sur le réseau Nomad ce mardi ?

Tôt ce mardi 25 novembre (vers 7h), certains trains du réseau SNCF Nomad entre Rouen et Paris ont été supprimés en raison "d'un défaut d'alimentation électrique entre Val-de-Reuil et Vernon", peut-on lire sur l'un des réseaux sociaux de SNCF Nomad Train. Vers 8h, la cause de l'incident a été identifiée, "il s'agit d'un arbre au contact d'une caténaire". Des équipes spécialisées ont été sollicitées pour dégager cet arbre.

Plusieurs trains supprimés

Vers 8h30, SNCF Nomad Train a indiqué que plusieurs trains étaient supprimés : le 13120, 13113, 13106 (terminus Val-de-Reuil). Des retards étaient à prévoir sur les trains 3102, 3103 et 3105.

Vers 9h, les équipes techniques sont arrivées sur place pour dégager l'arbre et "libérer la voie le plus rapidement possible", poursuit le réseau Nomad de la SNCF.

Plus d'information sur les réseaux sociaux du réseau Nomad.