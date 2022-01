Saint-Étienne-du-Rouvray. Une femme écrasée par un train près de Rouen

Le choc est survenu peu après 18h au niveau de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Le train entre Rouen et Paris a percuté une femme sur la voie qui est décédée. Le train a été arrêté et la SNCF a immédiatement mis en place sa procédure pour les accidents de personne. La police s'est rendue sur place pour effectuer les constatations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Des retards importants

La train concerné par l'accident, avec 400 passagers à bord, a été arrêté pendant plus de 2h30 avant de pouvoir repartir. Un peu plus loin, il a pris une heure de retard supplémentaire au niveau de Val-de-Reuil (Eure) après avoir percuté un sanglier. Des équipes de la SNCF attendaient à Paris les quelque 400 passagers avec des boissons et des repas chauds. Une trentaine de nuits d'hôtel ont été offertes aux passagers qui attendaient des correspondances.

En tout, ce sont une quinzaine de trains qui ont été impactés par des retards à la suite de l'accident.

