Le Havre. Noyade d'un adolescent sur la plage, une plainte déposée par son père

L'enquête sur la noyade d'un adolescent de 15 ans, le mardi 19 août sur la plage du Havre, avance.

Le 19 août vers 16h, deux éducateurs d'un foyer d'Elbeuf ont accompagné cinq mineurs confiés à l'Aide sociale à l'enfance. La victime, qui ne savait pas nager, est allée se baigner avec un ami. "Il lui avait été demandé de ne pas aller trop loin dans l'eau" précise Soizic Guillaume, la procureure de la République du Havre. L'ami avec qui il se baignait a donné l'alerte quelques minutes plus tard, interpellant un autre nageur qui s'est mis à sa recherche. Entre-temps, les éducateurs et les secours ont été prévenus. La victime a été prise en charge alors qu'elle était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Transportée à l'hôpital, elle est décédée dans la soirée.

L'enquête confirme la noyade

L'autopsie du corps a permis de confirmer la mort par noyade. "De ce fait, l'enquête se poursuit du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence."

Il ressort de l'enquête que l'adolescent a été récupéré en dehors de la zone de baignade surveillée et que le groupe ne s'était pas signalé auprès des secouristes avant son arrivée. "Le père de la victime a été entendu et a déposé plainte. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les causes exactes de ce drame."