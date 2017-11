Drame de Bonneville-sur-Touques : une centaine de passages à niveau sans barrière en Normandie

Après la collision entre un train et une voiture jeudi 2 novembre 2017 à hauteur d'un passage à niveau de Bonneville-sur-Touques (Calvados), qui a fait trois morts, Emmanuèle Saura, directrice de SNCF Réseau Normandie, fait le point sur ces infrastructures.

Jeudi 2 novembre 2017, un couple et un enfant de dix ans ont perdu la vie dans la collision de leur voiture avec un train à Bonneville-sur-Toques, près de Deauville (Calvados). L'accident s'est produit sur un passage à niveau non sécurisé, c'est-à-dire sans barrière ni feu automatique. Seul un panneau indiquait sa présence.

24 heures après le drame, la SNCF fait le point sur son réseau et les près de 800 passages à niveau qui ponctuent les lignes de train en Normandie. "Sur la région, nous comptons un petit peu moins de 100 passages à niveau équipés d'une croix de Saint-André", précise Emmanuèle Saura, directrice de SNCF Réseau Normandie.

Dans le cadre d'un plan national, huit de ces passages à niveau normands sont "priorisés", c'est-à-dire "qu'ils font l'objet de travaux de sécurisation ou de suppression." SNCF Réseau Normandie refuse d'indiquer lesquels mais précise que ces points prioritaires sont déterminés par "la fréquence des accidents".

En août 2015, un accident similaire s'était produit à Condé-sur-Huisne dans l'Orne. Trois personnes de la même famille avaient perdu la vie dans l'accident.

Sensibiliser les usagers

Sur les autres passages non protégés, la SNCF rappelle qu'elle met en place des actions de prévention. "Tous les ans, nous organisons une journée de sensibilisation sur toute la région, avec une action plus précise sur un passage à niveau mais aussi avec un relais au niveau de la presse et dans les milieux scolaires, présente Emmanuèle Saura. Le but est de sensibiliser tous les usagers, notamment sur les comportements à adopter en respect du Code de la route."

Suite à l'accident de Bonneville-sur-Touques, la SNCF a mis en place une cellule psychologique qu'il est possible de joindre au 0800 120 821. Le train accidenté a été relevé et le trafic a pu reprendre en début d'après-midi vendredi 3 novembre 2017.

