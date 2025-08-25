En ce moment Man ! i feel like a woman Shania TWAIN
[En images] Orne. Le nouveau préfet, Hervé Tourmente, a pris officiellement ses fonctions

Politique. Le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente, a pris ses fonctions ce lundi 25 août lors d'une cérémonie organisée à Alençon.

Publié le 25/08/2025 à 12h00 - Par Simon Lebaron
Hervé Tourmente, préfet de l'Orne, lors de sa prise de fonctions. - Simon Lebaron

L'Orne a officiellement un nouveau préfet. Hervé Tourmente a pris ses fonctions dans la matinée de ce lundi 25 août. Une cérémonie était organisée à quelques pas de la préfecture, place du Général de Gaulle à Alençon, pour officialiser l'arrivée du nouveau représentant de l'Etat sur le territoire départemental, désigné ainsi le 23 juillet.

Lors de sa cérémonie de prise de fonctions, le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente, a déposé une gerbe devant le monument aux morts.Lors de sa cérémonie de prise de fonctions, le préfet de l'Orne, Hervé Tourmente, a déposé une gerbe devant le monument aux morts. - Simon Lebaron

Après la salutation d'un corps armé et des nombreux élus et personnalités présents, Hervé Tourmente a déposé une gerbe au pied du monument aux morts.

Le représentant de l'Etat a salué les porte-drapeaux.Le représentant de l'Etat a salué les porte-drapeaux. - Simon Lebaron

Un enfant de 5 ans parmi les porte-drapeaux

Il a ensuite salué chacun des porte-drapeaux, dont un jeune écolier de Gouffern-en-Auge âgé de 5 ans dans les rangs.

Dans les rangs des porte-drapeaux, un jeune garçon de 5 ans de l'école de Gouffern-en-Auge.Dans les rangs des porte-drapeaux, un jeune garçon de 5 ans de l'école de Gouffern-en-Auge. - Simon Lebaron

Hervé Tourmente remplace Sébastien Jallet, devenu préfet de la Sarthe en juillet. Le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet d'Alençon, Yohan Blondel, a assuré l'intérim pendant l'été.

