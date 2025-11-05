Football. Pas de match perdu sur tapis vert pour le Stade lavallois contre Bastia, le match reporté à novembre

C'est la fin du feuilleton. Réunie ce mercredi 5 novembre, la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de faire rejouer le match entre le SC Bastia et le Stade lavallois "en raison de circonstances exceptionnelles". Le club mayennais devait initialement se déplacer en Corse pour le compte de la 11e journée de Ligue 2 le 24 octobre dernier, mais l'avion qui devait emmener le groupe sur l'Ile de Beauté n'a pas pu s'envoler. La faute à la tempête Benjamin qui sévissait en France et particulièrement en Haute-Corse. Le pilote du vol, estimant que les conditions météo rendaient le trajet trop risqué, avait refusé le décollage, selon les informations du Courrier de la Mayenne.

Cette situation ne justifiait pas la décision des Tango de ne pas se déplacer selon le SC Bastia qui espérait récupérer trois points par une victoire sur tapis vert. Cette possibilité n'a pas été retenue par la LFP. La rencontre est finalement reprogrammée au mardi 25 novembre à 20h.