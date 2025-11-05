En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football. Pas de match perdu sur tapis vert pour le Stade lavallois contre Bastia, le match reporté à novembre

Sport. La Ligue de football professionnel a décidé, ce mercredi 5 novembre, de faire rejouer la rencontre de Ligue 2 entre le SC Bastia et le Stade lavallois, initialement prévue le 24 octobre. Les Tango n'avaient pas pu se déplacer en Corse à cause de la tempête Benjamin.

Publié le 05/11/2025 à 17h46 - Par Simon Lebaron
Football. Pas de match perdu sur tapis vert pour le Stade lavallois contre Bastia, le match reporté à novembre
Le match de Ligue 2 entre Bastia et Laval, prévu le 24 octobre, a été reporté à fin novembre. - Fabrice Compain

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est la fin du feuilleton. Réunie ce mercredi 5 novembre, la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de faire rejouer le match entre le SC Bastia et le Stade lavallois "en raison de circonstances exceptionnelles". Le club mayennais devait initialement se déplacer en Corse pour le compte de la 11e journée de Ligue 2 le 24 octobre dernier, mais l'avion qui devait emmener le groupe sur l'Ile de Beauté n'a pas pu s'envoler. La faute à la tempête Benjamin qui sévissait en France et particulièrement en Haute-Corse. Le pilote du vol, estimant que les conditions météo rendaient le trajet trop risqué, avait refusé le décollage, selon les informations du Courrier de la Mayenne.

Cette situation ne justifiait pas la décision des Tango de ne pas se déplacer selon le SC Bastia qui espérait récupérer trois points par une victoire sur tapis vert. Cette possibilité n'a pas été retenue par la LFP. La rencontre est finalement reprogrammée au mardi 25 novembre à 20h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football. Pas de match perdu sur tapis vert pour le Stade lavallois contre Bastia, le match reporté à novembre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple