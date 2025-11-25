En Mayenne. "Un chiffre en forte baisse" : plus de 600 victimes de violences conjugales en 2025

Le 25 novembre est synonyme de journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Dans ce cadre, la préfète de la Mayenne et la procureure de Laval ont dressé un état des lieux des actions et dispositifs mis en place pour protéger les victimes, en réunissant jeudi 20 novembre les acteurs mobilisés dans le département.

"Retrouver le niveau de 2023"

Au 31 octobre 2025, 607 victimes de violences conjugales, dont 78,5% de femmes, ont été recensées en Mayenne. "Un chiffre en forte baisse", souligne la préfecture. A titre de comparaison, le département dénombrait 747 victimes à la même période en 2024. Mais cette année-là avait connu une forte augmentation, comptant 871 victimes sur l'année entière contre 751 en 2023. Les premiers chiffres de 2025 permettent ainsi "de retrouver le niveau de l'année 2023", note les services de la préfecture.

Sur le plan pénal, 216 procédures de violences intrafamiliales ont été jugées à ce jour en 2025, et 136 stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ont été mis en place, en alternative aux poursuites. Pour soutenir et protéger les victimes, 35 téléphones "grave danger" et 7 bracelets anti-rapprochements ont été attribués.

Logements d'urgence, aides financières…

L'accompagnement des victimes est un troisième axe important de la lutte. Dans le département, 31 places permettent d'héberger en urgence des femmes victimes de violences conjugales. En 2024, 83 victimes ont bénéficié en priorité d'un logement social. Une aide universelle d'urgence est également versée par les caisses d'allocations familiales et une cartographie régionale a été créée pour recenser les lieux d'accompagnement.

En cas d'urgence ou de danger, l'appel au 17 reste la priorité. Les policiers et gendarmes sont formés à l'accueil des victimes de violences. "Les forces de l'ordre interviennent plusieurs fois par jour sur des situations de violences conjugales dans le département", appuie la préfecture. Le numéro d'écoute 3919 est accessible 24h/24 et 7j/7.