Rouen. La méthode des 5D vise à "sensibiliser les personnes au harcèlement de rue"

Depuis 2021, la Métropole de Rouen organise des ateliers pour sensibiliser au harcèlement de rue. Jennifer Holmes, déléguée opérationnelle Sciences Ingénierie Rouen Normandie, y présente la méthode des 5D.

D'où vient la méthode des 5D ?

"Elle fait partie du programme Stand up International lancé en 2020 par L'Oréal Paris avec Right to Be, une ONG internationale qui vise à mettre fin à toutes les formes de harcèlement. Ce programme Stand Up vise à sensibiliser au harcèlement de rue et à former les personnes à travers le monde, grâce à la méthode des 5D. Elle a été intégrée à la métropole de Rouen depuis 2021 via des ateliers expliquant ce qu'est le harcèlement de rue, comment le reconnaître et comment agir."

Que signifie cet acronyme ?

"La méthode des 5D est un ensemble de cinq actions pour vous aider à intervenir en toute sécurité lorsque vous êtes témoin de

harcèlement de rue : Distraire, Déléguer, Dialoguer, Documenter et Diriger. La première action consiste par exemple à faire semblant de connaître la personne, la seconde à faire appel à une tierce personne, la troisième, de filmer discrètement la situation, offrant une preuve à la victime, la quatrième de réconforter la personne harcelée et la cinquième, à demander de l'aide."

Comment réagir lorsqu'on est victime ?

"Il y a trois stratégies : suivre son instinct, réaffirmer son espace et prendre soin de soi. Concrètement, il faut faire confiance à son instinct, il n'y a pas de réaction correcte ni parfaite. Si vous réagissez, dites à la personne qui vous harcèle ce qui ne va pas et pourquoi. Enfin, le harcèlement n'est jamais de votre faute, il faut prendre le temps de se remettre ce que vous avez vécu."