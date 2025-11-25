Rouen. Sport et solidarité : une course pour sauver des enfants

Après l'enthousiasme suscité par le Rouen'ing ENDOrun 2025, qui avait rassemblé près de 200 participants, l'association Rouen Sport(s) poursuit sa dynamique solidaire. En partenariat avec l'association UNISSE, regroupant les étudiants en pharmacie de Rouen, un nouvel événement verra le jour dimanche 30 novembre 2025 : la course "A cœur ouvert".

L'objectif est clair, concret, et humain : réunir 12 000€, la somme nécessaire pour financer une intervention chirurgicale cardiaque pour un enfant souffrant d'une malformation. Une réalité qui touche 1 naissance sur 100 dans le monde. L'intégralité des fonds sera reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque – Enfants du Monde, association qui permet à ces enfants d'être opérés en France lorsque leur pays ne dispose pas des infrastructures nécessaires.

Affiche de la course. - Jeanne Aligny

Une course ouverte à tous, pensée pour rassembler

La course se veut accessible, conviviale et non chronométrée. Trois formats seront proposés :

5km marche,

5km course,

7km course.

Débutants, familles, sportifs confirmés ou simples curieux : l'événement est conçu pour accueillir le plus grand nombre. Grâce au dossard solidaire, aux ventes de goodies et à la buvette prévue sur place, chacun peut contribuer à son échelle au défi financier et humain de cette édition. Inscrivez-vous ici.

Pratique. Lieu : Quais bas, Rouen rive gauche. Départ à 10h.