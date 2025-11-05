En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Solidarité. Rouen se mobilise pour l'endométriose : participez à la 3e édition du Rouen'ing / ENDOrun

Solidarité. Samedi 15 novembre, Rouen accueille la 3e édition du Rouen'ing / ENDOrun, une course et marche solidaire de 5km pour soutenir la lutte contre l'endométriose. Un événement ouvert à tous pour sensibiliser et collecter des fonds pour la recherche médicale.

Publié le 05/11/2025 à 17h49 - Par Aline
Samedi 15 novembre, Rouen vibrera au rythme de la 3ᵉ édition du Rouen'ing / ENDOrun, course et marche solidaire de 5km pour soutenir la lutte contre l'endométriose. Une occasion de bouger pour la bonne cause. - Illustration

Organisé par Rouen Sport(s) et La Chaîne Sport Santé, la 3e édition du Rouen'ing / ENDOrun propose un parcours de 5km le long des quais de Seine, rive gauche, avec un départ symbolique sous le pont Guillaume le Conquérant. L'accueil des participants débutera à 9h30, suivi d'un échauffement collectif en musique, avant le top départ à 10h00. Après l'effort, un petit-déjeuner solidaire sera proposé pour prolonger la matinée dans la convivialité.

Deux formules sont proposées aux participants :

  • Courir gratuitement, sous la bannière du Rouen'ing.
  • Courir avec un dossard solidaire ENDOrun à 9€, entièrement reversé à la recherche contre l'endométriose.

Après avoir rassemblé près de 90 participants en 2024, l'objectif de cette année est de franchir la barre des 100 participants. Le dress code de la journée est tout trouvé : portez du jaune, couleur symbole de la lutte contre l'endométriose.

Que vous soyez coureur ou marcheur, débutant ou confirmé, cette matinée est l'occasion de bouger pour la bonne cause, de soutenir la recherche médicale et de partager un moment de solidarité à Rouen. Inscrivez-vous ici.

