Rouen. Endorun : une course pour sensibiliser à l'endométriose

Sport. Le traditionnel Rouen'ing du samedi 15 novembre se pare de jaune, couleur de la lutte contre l'endométriose. 

Publié le 12/11/2025 à 18h00
Rouen. Endorun : une course pour sensibiliser à l'endométriose
L'édition 2024 avait rassemblé environ 80 participants. L'Endorun est de retour samedi 15 novembre sur les quais de Rouen. - Jeanne Aligny

La course est désormais bien installée, le samedi matin à Rouen : le Rouen'ing permet toujours gratuitement de courir 5km sur les quais. Samedi 15 novembre, l'événement prend les couleurs de l'Endorun, destinée à lutter contre l'endométriose. "Au départ, c'était une course en présentiel à Paris, mais depuis le Covid, elle existe en digital, donc on la fait aussi à Rouen depuis trois ans", précise Alexia Macerot, enseignante en activité physique adaptée à la santé et coordinatrice de l'association la Chaîne, qui co-organise l'événement. Une femme sur 10 est concernée par l'endométriose, une maladie inflammatoire chronique qui peut causer des douleurs très importantes, notamment pendant les règles.

L'activité physique pour le bien-être

"Il existe beaucoup de formes différentes d'endométriose, certaines peuvent être très invalidantes. Des femmes vont jusqu'à l'évanouissement de douleur pendant les menstruations", précise Alexia Macerot, qui prône l'importance de lutter contre la sédentarité. "On sait aujourd'hui que l'activité physique adaptée peut aider une femme atteinte à limiter ses douleurs. On va travailler autour des petites adhérences qui peuvent provoquer une perte de mobilité du bassin." Peu importe dans ce cas la performance, l'important est de travailler à la bonne intensité. Et la marche ou la course à pied peuvent convenir. "Il faut débuter par une activité douce puis, selon sa forme, aller pourquoi pas vers des activités plus intenses", indique la professionnelle. Elle conseille aussi de travailler autour du stretching ou des muscles du core, "qui sont les muscles stabilisateurs, qui vont du plancher pelvien et font le tour du tronc". L'activité physique va aussi permettre de limiter la fatigue chronique, autre symptôme important de l'endométriose.

La course

C'est le traditionnel Rouen'ing de Rouen sports, en association avec La Chaîne Sport Santé, qui propose de participer à l'ENDOrun, course solidaire contre l'endométriose. 

Le parcours

La course est ouverte à tous et est accessible à tous les niveaux, en course à pied ou en marchant. Il s'agit d'un parcours de 5km, le long des quais de Seine rive gauche de Rouen, avec un départ donné sous le pont Guillaume-le-Conquérant. L'accueil se fait à partir de 9h30 avec un échauffement collectif en musique avant un départ dès 10h. La matinée se prolonge par un petit-déjeuner solidaire.

Deux formules

Les participants pourront, s'ils le souhaitent, courir gratuitement sous la bannière habituelle du Rouen'ing. Il est aussi possible de se procurer un dossard solidaire sur endorun.fr pour 9€ pour courir sous la bannière de l'ENDOrun. L'argent est reversé à la recherche contre l'endométriose.

Dress code

Octobre Rose a sa couleur, les maladies masculines aussi, idem pour la lutte contre l'endométriose. Les participants sont invités, s'ils le souhaitent, à venir vêtus de jaune, la couleur de la cause.

Rouen. Endorun : une course pour sensibiliser à l'endométriose
