Seine-Maritime. Au cœur du Cambodge, deux amies relèvent le défi 100% féminin du Raid Amazones

C'est la première fois qu'Héloïse Soligni et Julie Roset, deux amies habitant l'agglomération de Rouen, participent au Raid Amazones. Il s'agit d'une course 100% féminine et solidaire, car elles y participent afin de récolter de l'argent pour l'association ASEPT, qui accompagne notamment les aidants. Pour cette aventure, elles ont choisi comme nom d'équipe "Raid2blondes".

"J'avais déjà participé au Trophée Roses des sables"

Julie Roset, 44 ans, est médecin biologiste à la Clinique Mathilde à Rouen. "J'avais déjà participé au Trophée Roses des sables, un rallye-raid en 4X4 dans le désert", assure-t-elle. "Héloïse m'a proposé cette nouvelle aventure alors j'ai dit oui, car j'aime ce genre de défi", poursuit-elle. Ce qui la motive, c'est "le côté sportif et humanitaire, le fait de pouvoir se dépasser dans le but de donner à l'association qui nous tient à cœur". Si ce projet sportif la touche autant c'est "parce qu'on a des parents qui sont aidants au quotidien et donc cette cause nous a aussi rapprochées. On a eu envie de faire ce raid et de se dépasser pour eux", confie-t-elle. Pendant six jours, du 21 novembre au 1er décembre, "les épreuves vont se succéder. On va se soutenir l'une l'autre pour avoir le courage de recommencer chaque jour". Au programme : trail, canoë, VTT, Run and Bike (course et vélo) et tir à l'arc.

"Nos histoires personnelles font que c'est un sujet qui nous est cher"

De son côté, Héloïse Soligni, 41 ans, est orthodontiste à Rouen. C'est sa première participation à un raid. "Si on a décidé de le faire c'est surtout pour parler de la cause des aidants. Nos histoires personnelles font que c'est un sujet qui nous est cher", assure-t-elle. Elle et Julie ont mis en place une cagnotte en ligne pour récolter des dons pour l'association. Tous seront reversés à l'ASEPT. Sur place, elles auront des épreuves le matin et l'après-midi, et rencontreront les populations locales. Les deux femmes en profiteront également pour "ramener du matériel médical pour la population comme des dentifrices, des brosses à dents, des stylos, des médicaments et des produits d'hygiène", dévoile Héloïse.

Un projet qui s'élève à plus de 4 000 euros

Pour cette aventure, elles ont dû économiser, car l'inscription à ce raid "est à 4 000 euros sans compter les autres frais comme les billets d'avion. On espère laisser 10 000 euros pour l'association ASEPT", conclut Héloïse.

Les deux amies poursuivent leurs entraînements avec intensité avant leur départ pour le Cambodge.