Nouveau. Votre commune, vos infos, vos bons plans : Tendance Ouest lance ses pages locales sur Facebook

Société. Bonne nouvelle pour les accros à l'actu locale ! Tendance Ouest lance de nouvelles pages Facebook pour le Calvados, la Manche et l'Orne. Un moyen simple, rapide et pratique de suivre ce qu'il se passe vraiment près de chez vous. On vous explique.

Publié le 25/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous s'informent directement sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Alors, pour être encore plus près de vous, Tendance Ouest crée des pages locales par département. L'idée ? Vous permettre de retrouver en un clin d'œil les infos de votre département !

Nos pages existantes, Tendance Ouest et Tendance Ouest Seine-Maritime, continuent bien sûr d'exister pour suivre l'actualité régionale, mais ces nouvelles pages vont encore plus loin : une info à taille humaine, au plus près de votre quotidien.

Des infos locales, tout près de chez vous

Des perturbations sur la route que vous empruntez chaque jour, une nouvelle boutique qui ouvre dans votre ville, une idée de sortie pour le week-end ou encore le portrait d'un sportif qui fait briller le territoire : sur ces nouvelles pages, vous retrouverez toute l'actualité qui compte vraiment pour vous.

Grâce à cette proximité, vous ne manquerez plus rien de ce qui fait la vie de votre département.

Vous habitez Caen, Saint-Lô, Avranches, Flers ou Argentan ? Ces pages locales sont pensées pour vous.

Suivez la page de votre département

Pour suivre l'actu près de chez vous, il vous suffit de vous abonner à la page Facebook correspondant à votre département :

Un simple clic vous permettra d'accéder à l'info locale en temps réel, avec des reportages, des bons plans, des portraits et des sujets de proximité comme vous les aimez.

Nouveauté : une page Tendance Ouest Mayenne !

Et oui, c'est la nouveauté de l'automne. Tendance Ouest arrive en Mayenne ! A l'antenne ou sur le web, suivez toute l'actualité du département : les sorties, les bons plans, l'économie, la politique, le sport…

Pour ne rien en manquer, rendez-vous sur la page Facebook Tendance Ouest Mayenne.

Restez connecté avec nos newsletters locales

Et si vous aimez recevoir l'info directement dans votre boîte mail, abonnez-vous à nos newsletters locales ICI :

  • Une newsletter par département (Calvados, Manche, Orne, Seine-Maritime)
  • Les infos essentielles chaque jour
  • Des contenus exclusifs et des bons plans

C'est simple, rapide et gratuit : l'info vous accompagne partout !

