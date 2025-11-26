Calvados. 16 nouvelles places d'hébergement d'urgence ouvertes pour les femmes victimes de violence

Mardi 25 novembre, la préfecture du Calvados a inauguré 16 nouvelles places d'hébergement d'urgence destinées aux femmes victimes de violences conjugales.

Ces espaces représentent "un premier point d'ancrage après avoir quitté le domicile conjugal", explique Véronique Barrois, chef de service de l'association Itinéraires. Elle insiste sur l'importance d'une mise à l'abri "dans des conditions de dignité et de bienveillance", étape essentielle pour entamer un parcours de reconstruction et retrouver une sérénité familiale.

Après leur arrivée, les femmes sont accompagnées par les associations locales, dont Itinéraires, ainsi que par les services sociaux des collectivités. La durée d'accueil dépend du profil et de l'histoire de chacune. "Elles peuvent venir de tous les milieux sociaux : femmes d'architecte, femmes de gendarme… Ces violences peuvent toucher toutes les femmes", souligne Véronique Barrois. En moyenne, le séjour dure environ six mois.

Une montée en puissance attendue et nécessaire

L'augmentation du nombre de places répond à un enjeu essentiel : permettre aux femmes de s'éloigner de leur conjoint violent sans rompre avec leur environnement quotidien. Rester proches de leur réseau de soutien, de leur travail ou encore de l'école des enfants est déterminant dans leur parcours de reconstruction. "En 2022, on comptait seulement 7 places, concentrées sur Caen et l'agglomération. Aujourd'hui, en cette fin d'année, elles commencent à être mieux réparties sur le département : nous disposons de 59 places au total, donc plusieurs dans le Bessin et à Cœur de Nacre", indique le préfet Stéphane Bredin.

Un accompagnement mobile pour aller vers les victimes

En parallèle des hébergements, l'association Itinéraires renforce son action de terrain grâce au Camion des femmes, un dispositif itinérant qui sillonne le Calvados afin de rencontrer les victimes là où elles vivent. Cette présence de proximité permet de repérer des situations souvent invisibles et d'offrir un premier soutien aux femmes isolées ou empêchées de se déplacer.