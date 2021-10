Caen. À Caen, vers une fermeture du foyer de la Charité ?

La préfecture avait assuré, en avril 2018, que l'option de la fermeture n'était absolument pas envisagée. Pourtant, après plusieurs réunions avec les services de l'État, employés et syndicats du foyer d'hébergement d'urgence de la Charité à Caen (Calvados) tirent à nouveau la sonnette d'alarme, dénonçant une "fermeture à courts termes" de leur établissement.

Un changement de fonction ?

Dans un communiqué, les syndicats parlent de la disparition de 64 places d'hébergement d'urgence, de la suppression de leur astreinte de nuit comme du travail de jour ainsi que de la suppression de 14 CDI. Des mesures qui découleraient de "la transformation progressive du centre d'hébergement d'urgence généraliste avec inconditionnalité d'accueil en centre spécialisé pour les demandeurs d'asile."

Les salariés expliquent que "Cet abandon de la veille sociale de jour et de nuit engendrera encore plus de précarité que chaque citoyen(ne) peut déjà constater dans les médias et dans la rue. Cela surchargera les interventions des services d'urgences (Pompiers, Urgences Hospitalières, Polices, Gendarmerie) qui sont déjà débordés".