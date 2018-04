A Caen, le foyer d'hébergement d'urgence La Charité menacé de fermeture

Mardi 24 avril 2018, les salariés du centre d'hébergement d'urgence La Charité étaient en grève. Ils dénoncent la fermeture annoncée du foyer et de ses 64 lits.

64 lits trônaient, mardi 24 avril 2018, devant la DDCS, la Direction départementale de la Cohésion sociale du Calvados. Des lits symbolisant le nombre de places d'hébergement d'urgence appelées à disparaître en même temps que le foyer de La Charité, à Caen.

"Les centres sont complets tous les soirs"

Ils ont été installés par les salariés du service Trait d'Union, qui gère la structure. En tout, ce sont aussi 14 CDI qui sont menacés avec elle. Elle se voit en effet supprimer les 700 000 € qui étaient attribués à son fonctionnement. Pourtant, "il y a de plus en plus de demandes, les centres sont complets tous les soirs, assure Jean-Charles Bertrand, éducateur. Aujourd'hui par exemple il y a énormément de demandeurs d'asile parce qu'il manque des places pour eux dans les structures".

Et le budget est aussi revu à la baisse - 230 000 € de moins - pour les maraudes. Fini les rondes de jour et les astreintes de nuit en dehors de la période hivernale. "Mais après 23 heures ou minuit, on reste sollicité par le CHU, la police pour quelqu'un qui sort de l'hôpital par exemple, un mineur isolé à Ouistreham ou une femme victime de violences conjugales, présente Jean-Charles. On se déplace et on cherche des solutions d'accompagnement pour le lendemain."

Au-delà du manque de moyens, l'éducateur voit aussi une remise en cause de "l'inconditionnalité que l'on prône depuis des années. Ici, nous avons des personnes qui relèvent du droit commun, d'autres du droit d'asile, d'autres qui sont déboutées… Tout cela est révélateur d'une politique migratoire qui pose question."

La DDCS n'a pour le moment pas donné de précisions sur les raisons de cette réorganisation.

