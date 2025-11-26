En ce moment Messy Lola YOUNG
Santé. Une enquête lancée après la découverte d'un cas de tuberculose et plus de 150 cas contacts à l'université de Rouen

Santé. Un dépistage a été mis en place à l'université de Rouen après la découverte dernièrement d'un cas de tuberculose sur le site Pasteur. Plus de 150 cas contacts ont été identifiés dans la faculté.

Publié le 26/11/2025 à 10h37 - Par Alexandre Leno
Un dépistage a été mis en place pour les plus de 150 cas contacts identifiés.

Selon l'ARS Normandie, un cas de tuberculose contagieuse a été signalé dernièrement au sein du site Pasteur de l'université de Rouen près de la préfecture. Il s'agit d'une personne ayant fréquenté la faculté indique l'ARS qui se garde d'autre commentaire "par respect du secret médical".

Le Centre de lutte antituberculeuse (CLAT) de Seine-Maritime a ouvert une enquête épidémiologique et a identifié à son tour environ 150 cas contacts parmi les étudiants et une quinzaine parmi les professeurs. Le centre a alors mis en place un dépistage impliquant la réalisation d'une radiographie pulmonaire et d'une prise de sang.

La tuberculose moins contagieuse que la rougeole ou la grippe

"Les personnes en contact avec le cas n'ont pas à mettre en place de mesures barrières spécifiques en dehors des mesures recommandées en cas de symptômes respiratoires", rassure l'ARS Normandie qui rappelle que "la tuberculose est moins contagieuse que des maladies comme la grippe ou la rougeole", la transmission de la maladie pouvant nécessiter des contacts prolongés (jusqu'à plusieurs dizaines d'heures) et rapprochés en milieu confiné. Un cas de tuberculose avait été identifié dans cette même faculté de Rouen l'an dernier. Le même protocole avait été alors mis en place.

La tuberculose est une maladie infectieuse due à une bactérie qui s'attaque le plus souvent aux poumons. Elle peut durer plusieurs mois. Entre 4 000 et 5 000 cas sont déclarés tous les ans en France. En 2023, 77 avaient été identifiés en Seine-Maritime.

