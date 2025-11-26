En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Société. Comme chaque année, le Département de la Manche active son dispositif hivernal pour sécuriser les 8 000km de routes départementales.

Publié le 26/11/2025 à 11h16 - Par Thierry Valoi
Manche. Le dispositif hivernal activé pour sécuriser 8 000km de routes
La Manche prête à affronter l'hiver sur les routes. - CD50

Comme chaque année, le Département de la Manche active son dispositif hivernal pour garantir la sécurité des usagers sur les près de 8 000km de routes départementales.

Du 28 novembre au 2 mars, des équipes sont mobilisées 24h/24 pour intervenir rapidement en cas de verglas ou de neige. Plus de 300 agents, 30 camions équipés de saleuses et lames, 10 patrouilleurs sont mobilisables jour et nuit avec 7 320 tonnes de sel en capacité de stockage.

S'informer en temps réel sur l'état des routes

Pour connaître les conditions de circulation en cas d'intempéries le Département met à disposition des usagers un site dédié, inforoutes.manche.fr.

Il informe sur les conditions de circulation mises à jour quotidiennement, des bulletins météo ainsi que des infos pratiques pour anticiper ses déplacements.

L'A84, gérée par la DIRNO, reste un axe prioritaire dans le département. En cas de fermeture, un protocole avec la préfecture organise les itinéraires de substitution. Une cellule de crise peut être activée lors d'épisodes exceptionnels.

