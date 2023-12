Météo. La Manche prête face à la neige et au verglas sur les routes

Chutes de neige, verglas… Le Département de la Manche enclenche à partir de ce vendredi 1er décembre son plan de viabilité hivernale afin d'assurer un traitement le plus rapide des chaussées en cas d'aléas climatiques. Les axes les plus fréquentés, prioritaires, soit quelque 2 0000 kilomètres de routes, seront les premiers traités par les services des routes, avant le traitement du reste du réseau routier. Le Département de la Manche met également à disposition des usagers des informations routières sur l'état des voies de circulation en temps réel sur son site.

L'autoroute A84, véritable artère de communication, est gérée par les services de l'Etat : la DIRNO, Direction interdépartementale des routes nord-ouest, dispose d'un effectif de 41 agents et de 24 véhicules engins de salage et de déneigement.

L'hiver dernier, qui avait été clément, plus de 55 000 kilomètres de routes avaient été traitées Ce plan de viabilité hivernale est activé et jusqu'à fin février.

La Manche dispose du plus long réseau routier départemental de France avec 8 000 km. Avec une capacité de stockage de plus de 7 000 tonnes de sel, plus de 300 agents sont ainsi mobilisables. Trente camions sont équipés de saleuses et de lames de déneigement, dix patrouilleurs sont en alerte dans les cinq centres techniques répartis sur le territoire.