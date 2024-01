[Photos] Neige. La Manche en blanc et en alerte orange

Il neige ce mardi 9 janvier sur l'ensemble du département de la Manche qui est passée en vigilance orange pour neige et verglas.

Le marché de Noël de Saint-Lô, en cours de démontage, a un vrai toit enneigé maintenant.

Sur les routes, la neige et les températures négatives provoquent des difficultés de circulation sur l'ensemble du réseau routier en cours de traitement. Une trentaine de saleuses et déneigeuses du service des routes du conseil départemental sont ainsi mobilisées. La circulation est également délicate sur l'A 84 entre Rennes et Caen.

Il faut bien gratter sa voiture dans la Manche ce 9 janvier.

Sur les rails, la SNCF annonce aussi une circulation perturbée avec des trains annoncés avec des retards.

L'église Notre Dame de Saint-Lô a ses toits bien blancs.

Des perturbations aussi sur les transports scolaires qui peuvent avoir lieu localement en fonction des conditions météo et des conditions de circulation.

Il est bien compliqué de circuler en centre-ville de Saint-Lô.

La Manche est passée en vigilance orange à la neige et au verglas.