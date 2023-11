Noël. Une collecte de jouets organisée par les supporters du SM Caen 

Football et solidarité peuvent aller de pair. Alors que le Stade Malherbe Caen va disputer son deuxième match de la semaine samedi 2 décembre face à Bastia, le kop de supporters se mobilise pour la période de Noël. En amont de cette 16e journée de Ligue 2, le MNK 96 organise une collecte de jouets au profit des Restos du cœur.

Les généreux donateurs peuvent se rendre à la porte 7 du stade Michel d'Ornano, dans l'ancien local de l'Amicale des anciens entre 16h30 et 18h45. Jeux de construction, petits personnages, maisons de poupées... tous ces jouets sont les bienvenus et feront le bonheur des petits. "Pour le bonheur des enfants, merci de ramener des jouets en bon état et complets", tiennent à préciser les supporters.