Football. Gérard Prêcheur s'en va, Reda Hammache arrive : ça bouge au SM Caen

Le SM Caen traverse une période tumultueuse. Sur le terrain, les Rouge et Bleu n'y arrivent plus et pointent à la 16e place de Ligue 2. Dans le même temps, ça bouge en coulisses. Gérard Prêcheur, arrivé cet été en qualité de directeur technique, annonce son départ du club pour "des raisons d'ordre personnel".

Reda Hammache devient, lui, le directeur du recrutement. Anciennement au Red Star, club avec lequel il a remporté le titre de champion de National. Il "aura un rôle stratégique dans la politique sportive du club en étant le garant de la stratégie de recrutement. Des missions annexes lui seront confiées en étant au contact permanent du groupe professionnel", explique le club malherbiste.