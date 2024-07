En questions . Nicolas Seube, coach du SM Caen, veut "s'appuyer sur la ferveur" du public

Nicolas Seube entame sa première saison complète en tant qu'entraîneur du Stade Malherbe Caen.

C'est un plaisir de retrouver l'effectif ?

"Oui c'est une certitude, retrouver les terrains c'est la chose qui nous anime, surtout après une longue pause. J'ai réussi à couper même si j'avais toujours quelques préoccupations à l'esprit. Ça me fait du bien de retrouver les joueurs, le staff et le reste de l'équipe. Nous sommes encore en phase de préparation donc il n'y a pas trop de pression, il n'y a pas encore d'enjeu sportif majeur donc c'est peut-être la meilleure partie de la saison."

Ressentez-vous de la pression

avant cette nouvelle saison ?

"Bien entendu, je suis un compétiteur. C'est ma première année complète dans mon rôle de coach. Ce métier est fait de remises en question perpétuelles, il faut qu'on ait des résultats sportifs tout le temps. On sera jugés là-dessus. Il faut toujours créer autre chose tout en gardant ce qui fonctionne. Je n'ai pas peur des critiques, mais il va falloir ensemble avoir du répondant sur le terrain. J'espère faire plaisir aux gens et avoir des résultats positifs. On est ambitieux pour cette nouvelle saison, on doit prouver tous les week-ends sur le terrain qu'on est une équipe performante."

Quelle est la place du public ?

"Le soutient populaire est là toute la saison, pas que les six derniers mois. Il y a toujours eu des spectateurs au stade d'Ornano. Beaucoup de monde a répondu présent sur la campagne d'abonnements (6 000 abonnements déjà vendus, ndlr), sûrement car ils sont satisfaits de notre travail. Il faut s'appuyer sur cette ferveur qui existe depuis longtemps pour obtenir des résultats ultra-positifs."