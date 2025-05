Bellême. 9 personnes, dont 6 mineurs, interpellées après la nuit de chaos du 26 avril

Une vague d'interpellations a été déclenchée dans la matinée du jeudi 8 mai à Bellême, dans l'Orne. Elle fait suite aux dégradations importantes auxquelles la ville a été confrontée dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril. Garage incendié, vitrines de commerces fracturées, voitures dégradées : au total, 37 plaintes ont été déposées les jours suivant cette nuit de chaos.

Neuf jeunes de 14 à 21 ans placés en garde à vue

Après l'exploitation des vidéosurveillances, l'audition de plusieurs témoins et des investigations techniques, une cinquantaine de militaires a été mobilisée jeudi 8 mai dans la commune de moins de 1 500 habitants. "Cet engagement massif a permis de réaliser les interpellations en toute sécurité sans qu'aucune opposition ne soit exercée contre l'action des gendarmes", assure le parquet d'Alençon et la gendarmerie de l'Orne dans un communiqué commun. Neuf personnes âgées de 14 à 21 ans, dont six mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue lors de cette opération.

"Les auditions sont en cours et l'enquête se poursuit", souligne le parquet et la gendarmerie. Par ailleurs, des renforts à hauteur de 80 militaires patrouillent dans la ville depuis 10 jours pour maintenir l'ordre public.