Printemps de Caen. Un homme jugé pour le vol d'un vêtement Lacoste

Mardi 6 mai, Morad Abdellah, 26 ans, a été jugé au tribunal judiciaire de Caen pour avoir dérobé un vêtement de la marque Lacoste au Printemps de Caen le 27 juillet 2024. Il a écopé de quatre mois de prison ferme. Le 6 mai, jour de l'audience, le prévenu n'est pas venu et personne ne le représentait. La présidente a exposé les faits. Le 27 juillet 2024, un homme de 26 ans est venu au Printemps de Caen où il a dérobé un vêtement Lacoste, accompagné d'un mineur. Ils ont été interpellés et ont admis les faits. Selon le mineur, ils auraient fait du repérage dans la boutique Lacoste avant d'entrer au Printemps pour voler le vêtement. Une pince coupante a été retrouvée sur ce dernier. L'homme de 26 ans a admis s'être servi de cette pince. Une mention récente, dont le motif est aussi le vol, est inscrite sur son casier judiciaire. Les faits sont avérés et reconnus. Après délibéré, la cour a reconnu Morad Abdellah coupable. Il écope de quatre mois de prison ferme sans possibilité d'aménagement. Les scellés sont confisqués et il devra s'acquitter de 254€ de frais de procédure.