Caen. A 14 ans, ils volent une voiture et se lancent dans une course-poursuite avec la police

La voiture avait été volée plus tôt dans la journée. Dimanche 24 novembre, les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de Caen repèrent le véhicule en question. Quand ils essayent de le contrôler, le conducteur refuse d'obtempérer et s'enfuit. Il emprunte une voie réservée aux bus et taxis, brûle un feu rouge en "tentant de semer les agents".

Mais sa tentative échoue, puisque les forces de l'ordre parviennent à stopper le véhicule. A bord, deux adolescents de 14 ans sont interpellés. Ils seront convoqués très vite au tribunal. La voiture a été rendue à son propriétaire.