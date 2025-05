Justice. Entre 4 et 7 ans de prison pour six accusés de trafic de drogue dans la Manche

Après un coup de filet dans la Manche et le Calvados mardi 25 février, le procès de six personnes pour trafic de drogue, cocaïne et cannabis surtout, a eu lieu mercredi 7 mai au tribunal de Coutances. Il aurait dû se tenir début mars, mais un délai avait été demandé par la défense. Sur le banc des accusés, il y a Nourredine Arous, 40 ans, dit "Nono", Jean-Pierre Close, 37 ans, dit "Monster", Alhousseyne Toure, 28 ans, dit "Loulou", Quentin Osouf, 33 ans, dit "Stan", Michaël Laby, 34 ans, et Arthur Ganot, 35 ans. Les six étaient en détention provisoire.

• A lire aussi. Manche. Enquête sur un vaste trafic de drogue : 11 interpellations et un procès reporté

A leur arrivée dans la salle, les prévenus étaient menottés. Nono, Monster et Loulou, amis de longue date, sont placés sur le banc des accusés et Quentin Osouf, Michael Laby et Arthur Ganot sont sur des chaises devant. Nourredine Arous et Alhousseyne Toure arborent un sourire confiant. Ce dernier fait même des signes : bisous et cœurs avec les mains à sa famille dans la salle. "Taisez-vous, on n'est pas au parloir là", lance une membre des forces de l'ordre.

Un exposé des faits interminable

"On en a pour un moment", prévient la présidente de l'audience, avant de se lancer dans l'exposition des faits. Elle durera plus de quatre heures. La première heure est consacrée aux activités des protagonistes et notamment celles de Quentin Osouf par qui les enquêtes ont commencé. Résidant à Saint-Lô, il est mis sous surveillance après des signalements auprès du commissariat. C'est chez lui que les autres accusés sont peu à peu découverts par la police.

Tout le département de la Manche a été concerné par cette affaire, que ce soit Saint-Lô, Avranches ou encore Saint-Amand-Villages où se trouve le garage automobile de Jean-Pierre Close. Il serait la plaque tournante du trafic. Selon l'enquête, l'emballage et la vente de drogue y avaient lieu. Lors des perquisitions au garage, rien n'a été trouvé par les chiens policiers.

Les nourrices dénoncent la tête du réseau

La présidente évoque aussi deux nourrices, qui gardent la drogue chez eux. Tous deux, habitants à Romilly-sur-Ozon, ont avoué et dénoncé leurs complices pour éviter une grosse peine. Du cannabis et de la cocaïne ainsi que des armes ont été retrouvé chez ces derniers. Ils expliquent que tout appartient à Nourredine Arous, désigné pendant tout le procès comme la tête pensante de l'équipe. Son ex-compagne témoigne aussi à charge contre lui. Elle avait notamment fait signalement auprès des forces de l'ordre.

La drogue aurait été livrée sur des aires de covoiturages

Les trois heures suivantes ont été consacrées à la lecture des deux ans de surveillance dont ont fait l'objet les prévenus, expliquant leur quotidien, souvent le même de jour en jour. Le mode opératoire identifié par l'enquête est le suivant. La drogue aurait été livrée sur des aires de covoiturages proches de l'A84. Les six prévenus la reconditionnaient et la distribuaient sur le territoire. Les investigations ont montré que Quentin Osouf a pu gagner 850€ par jour avec ces ventes.

De la prison ferme demandée

Dans son réquisitoire, le procureur rappelle la situation de chacun des prévenus, avec beaucoup d'ironie. A ceux qui reconnaissent revendre de la drogue seul mais assurent ne participer à aucun trafic, il répond : "La drogue apparaît comme par magie et on se retrouve à agir seul." Il évoque des "passages entre les mailles du filet" pour ceux ayant un casier judiciaire vierge. Le procureur utilise beaucoup les conversations téléphoniques avec des évocations de vente et de livraison "au kilo", pour justifier ses réquisitions. Il réclame des peines de huit ans pour Nourredine Arous, cinq ans pour Jean-Pierre Close, Quentin Osouf, Michaël Laby et Arthur Ganot et quatre ans pour Alhousseyne Toure. Ces demandes sont assorties de fortes amendes et d'interdiction de séjour dans le département, voir dans le pays.

"Etre un ami ne prouve pas une culpabilité !"

La défense argumente pour réduire les peines de certains, et demande même la relaxe complète pour d'autres. L'avocat d'Alhousseyne Toure estime qu'aucune preuve tangible n'accable son client, et qu'il est juste "l'ami d'Arous" et que "être un ami ne prouve pas une culpabilité". "Ne cédez pas au fantasme", finit-il par lâcher aux juges. Après 7h30 d'audience, le délibéré est tombé. Nourrdine Arous a écopé de sept ans de prison ferme, Jean-Pierre Close, Michael Laby et Arthur Ganot de quatre ans ferme et Alhousseyne Toure et Quentin Osouf de cinq ans de prison ferme, avec des peines d'amende entre 30 000 et 50 000€. Jean-Pierre Close est aussi interdit de diriger une entreprise pendant cinq ans et doit fermer ses deux garages à Saint-Amand-Villages.