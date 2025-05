Télévision. Tourné en septembre dans le Calvados : découvrez enfin l'épisode de La Carte aux Trésors en Normandie !

Vous vous souvenez de ces hélicoptères qui ont survolé le Calvados à la rentrée ? Ce n'était pas une opération militaire ni un sauvetage SNSM… C'était "La Carte aux Trésors" ! Le célèbre jeu de France 3, présenté par Cyril Féraud, s'était installé dans notre région pour un épisode totalement inédit. Et bonne nouvelle : ce tournage très attendu est enfin diffusé vendredi 9 mai à 21h05 !

Peut-être avez-vous même croisé les équipes, aidé un candidat perdu, ou aperçu une caméra au détour d'un village ? C'est le moment de voir le résultat à l'écran… et, qui sait, de vous reconnaître !

De Cabourg à Honfleur : un jeu grandeur nature

Direction la Côte Fleurie et le pays d'Auge pour une aventure entre ciel et bocage. Les deux candidats, Lauren (rouge) et Kevin (bleu), s'élancent dans une course contre la montre, à la recherche du fameux trésor de 5 000€.

Sur leur parcours :

Des énigmes culturelles corsées,

Des déplacements en hélico à couper le souffle,

Une initiation à une discipline équestre surprenante,

Et une enquête autour de petites constructions oubliées… mais fascinantes !

La Normandie en star du petit écran

Le vrai héros de cet épisode ? C'est le Calvados lui-même. Entre les plages de rêve de Cabourg, les maisons à colombages du pays d'Auge, les ruelles de Honfleur et les collines verdoyantes autour de Lisieux, "La Carte aux Trésors" offre une carte postale vivante et spectaculaire de notre patrimoine.

Bonus pour les curieux : pendant l'émission, un QR code permet d'accéder à la carte du jeu et à des infos exclusives sur chaque lieu visité. Une vraie immersion, même depuis son canapé.

Un format qui cartonne : énigmes, course et suspense

Le principe est simple et efficace :

Résoudre trois énigmes liées au territoire,

Trouver la rose des vents,

Et tenter d'ouvrir le coffre au trésor !

Tout ça sous contrainte : parfois sans hélico, parfois avec un seul vol autorisé, ou en mode débrouille totale. Mais toujours avec l'aide précieuse des habitants, qui sont souvent la clé du succès !

Alors, on regarde ensemble ?

Vendredi 9 mai à 21h05 sur France 3 et sur france.tv

Si vous étiez là en septembre, vous avez peut-être participé sans le savoir… maintenant, il est temps de découvrir l'envers du décor ! Et qui sait, vous croiserez peut-être votre rue, votre cheval préféré, ou même… vous-même à l'écran ?