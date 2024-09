Télévision. Vous pourrez bientôt apercevoir les hélicoptères de "La Carte aux Trésors" dans le ciel normand

Créée en 1996, La Carte aux Trésors est un jeu de piste diffusé sur France 3, dans lequel des candidats s'affrontent pour résoudre des énigmes tout en découvrant le patrimoine d'un département français. Après une interruption de presque neuf ans, l'émission a fait son grand retour en 2018 sous la houlette de Cyril Féraud. Tournée dans des lieux variés en France et, plus rarement, à l'étranger, l'émission met en valeur la richesse culturelle et historique des territoires visités.

Après deux ans d'absence, un retour en Normandie

"Nos téléspectateurs aiment beaucoup la Normandie, ce sont toujours des émissions qui marchent bien, parce que les Français aiment bien la Normandie", confie le producteur de l'émission Pierre Antoine Boucly. Ce retour en terre normande se concentrera sur le triangle formé par Honfleur, Cabourg et Lisieux, la Côte Fleurie et le Pays d'Auge. "Cela faisait deux ans qu'on n'était pas venus en Normandie, donc ça nous fait très plaisir de revenir ici et de faire un morceau de territoire qu'on n'avait pas encore fait", ajoute-t-il avec enthousiasme.

Préparez-vous à des rencontres inattendues



Les habitants de la région pourraient bien croiser les candidats en pleine course au trésor, alors qu'ils arpenteront les rues et les campagnes à la recherche d'indices. "Vous risquez de les voir sur toute cette zone ! Je ne peux pas vous dire où exactement parce que tout cela est secret, il faut conserver la spontanéité des gens, car nos candidats vont venir au contact des habitants pour leur poser des questions."

Le tournage nécessite une préparation minutieuse, notamment deux semaines de repérage pour déterminer les lieux d'atterrissage des hélicoptères. Alors, ouvrez l'œil et préparez-vous à accueillir La Carte aux Trésors en Normandie. Si vous êtes chanceux, vous pourriez apercevoir les célèbres hélicoptères en plein vol au-dessus de vos têtes. Quant à l'émission, elle sera diffusée l'été prochain.