Télévision. Une famille d'Evreux participe à la saison 2 de Duels En Famille sur France 3

Pour la deuxième année, Cyril Féraud prend ses quartiers chaque jour sur France 3 à 16h45 avec l'émission Duels En Famille. Nouveau décor et nouvelle formule pour un jeu haletant où le rythme et le suspens font la part belle. Deux familles s'affronteront dans une compétition effrénée en quatre manches.

Pour la première étape, des questions seront adressées à chaque candidat sans aucune concertation possible. Vie quotidienne, personnalités, musique, histoire, gastronomie, sport, tous les domaines seront balayés et chaque bonne réponse offrira un point. Ensuite, deux membres de chaque famille devront s'affronter autour de six propositions parmi lesquelles ils devront en choisir trois. Chaque bonne réponse offre 2 points.

Pour le reste, il suffira de regarder l'émission dès ce lundi 29 janvier à 16h45. Une cagnotte de 2000 euros est à remporter chaque jour et jusqu'à 5 000 euros le vendredi. Et cette semaine, sera toute particulière puisqu'en plus d'être la toute première de la saison, c'est une famille originaire d'Evreux qui s'oppose à une famille drômoise. On a toute confiance en eux pour représenter notre jolie Normandie.