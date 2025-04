Saint-Lô. Un tournoi de combat médiéval s'invite au haras pour le millénaire de la ville

L'association Agneaux Médiévales décide de frapper fort cette année. Elle met de côté sa traditionnelle fête médiévale et son salon du livre pour accueillir un tout nouvel événement : un tournoi de béhourd, du combat médiéval. Il est même validé par la fédération française de la discipline. Il s'agit d'un tournoi de grande ampleur puisqu'il devrait rassembler 20 équipes, dont potentiellement deux anglaises. C'est la première fois que Saint-Lô reçoit un événement lié au béhourd. Le tournoi se déroulera sur deux jours, les 17 et 18 mai, et prendra place dans le hall principal du pôle hippique. Une démonstration et une initiation à ce sport seront proposées sur le marché de Saint-Lô samedi 26 avril par La Baronnerie, club de béhourd à Caen, qui aide à l'organisation du tournoi.

Un tournoi d'une discipline encore jamais vue sur le sol saint-lois

Ce sport plus qu'atypique est largement méconnu du grand public. Le béhourd prend racine dans les combats de chevalier du XIVe siècle. Bien qu'il puisse paraître extravagant, c'est un sport très codifié et réglementé. Le but principal des combattants est de faire tomber leur adversaire à l'aide d'une arme blanche, préalablement émoussée pour éviter les bains de sang. Epée, fauchon, hache ou autre arme à deux mains, les duellistes n'ont que l'embarras du choix. Ils s'affrontent dans une lice, arène rectangulaire délimitée par des barrières en bois. Une équipe de béhourd se compose de huit personnes : cinq titulaires, deux remplaçants et un entraîneur.

Du béhourd… mais pas que

En plus de pouvoir regarder les combats tout au long du week-end, les visiteurs auront accès à diverses activités. Ils pourront notamment s'essayer à la pratique du béhourd, sur une lice dédiée à la découverte de ce sport. Un marché d'artisans sera également présent. Le samedi soir vers 18h, les spectateurs auront l'occasion d'assister à un carrousel exécuté par le poney club de Silly, originaire de Saint-Jean-de-Daye. Un show de haut vol puisque le club a été sacré champion de France de carrousel l'année dernière. L'événement ouvrira ses portes au public à 10h samedi et dimanche et la fin des combats est prévue pour 18h.

Pratique. Entrée : 7€ pass un jour, 12€ pass deux jours, et gratuit pour les moins de 12 ans. Des tarifs de groupe de plus de 20 personnes existent, tout comme pour les comités d'entreprise. Il faut contacter le 06 10 31 62 57.