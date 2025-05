[En images]. Epée, bouclier et blessés… Le tournoi de béhourd a animé Saint-Lô

Samedi 17 et dimanche 18 mai se tenait un tournoi de béhourd au pôle hippique de Saint-Lô. Ce tournoi, organisé par l'association Agneaux Médiéval a rassemblé pas moins de 24 équipes, dont 23 Françaises et une Monégasque. Ce tournoi était officialisé par la fédération française de béhourd et comptait pour le championnat de France. Le samedi était consacré à la ligue 2 et ses 14 équipes. Le dimanche était consacré à la ligue 1 et ses huit équipes. Deux équipes féminines se sont aussi affrontées durant le week-end.

• A lire aussi. Saint-Lô. Un tournoi de combat médiéval s'invite au haras pour le millénaire de la ville

Les combattants se battent dans une lice en bois, le but est de mettre son adversaire au sol. - Tendance Ouest

Cette pratique est violente et plusieurs blessés sont à dénombrer ce week-end. - Tendance Ouest

"J'ai croisé certaines personnes avec des enfants qui partaient car c'était plus violent que ce qu'ils pensaient", témoigne Catherine Form, présidente d'Agneaux Médiéval et organisatrice de l'événement. Elle ajoute également : "C'est un franc succès, nous avons des bons retours à la fois des combattants et des visiteurs."

Le public est venu nombreux. 2 000 entrées écoulées pour le week-end. - Tendance Ouest

La file d'attente était longue pour les visiteurs qui souhaitaient s'essayer au béhourd.

Une initiation pour les familles était aussi organisée sur place. - Tendance Ouest

Les équipes sont constituées des cinq combattants en armure d'époque, qui se battent à la hache, l'épée ou la hallebarde entre autres. - Tendance Ouest

Après ce franc succès, Agneaux Médiéval s'imagine déjà réitérer l'expérience et réorganiser ce tournoi dès l'année prochaine.