[Photos]. Alexa Ferrer remporte le saut d'obstacles au Normandie Horse Show de Saint-Lô

La grande fête du cheval qu'est le Normandie Horse Show s'est terminée, dimanche 4 août. Comme chaque année, le saut d'obstacles 3 étoiles a clôturé l'événement. 43 cavaliers étaient au départ, prêts à faire sauter leur cheval au-dessus de la barre, à 1,55m. Après un premier tour, neuf candidats et leur monture se sont qualifiés en barrage. A l'issue, Alexa Ferrer et Vitalhorse Naiade d'Elsendam ont remporté le grand prix. Cédric Hurel et Fantasio Floreval, champions de France Pro Élite en titre, arrivent à la deuxième place et le Calvadosien Clément Boulanger avec Ghanati est troisième.

Cédric Hurel est arrivé deuxième.

Pénélope Leprévost y était presque !

Lors de son dernier passage en barrage, la cavalière du Calvados Pénélope Leprévost a fait très forte impression. La médaillée d'or olympique par équipe en 2016 à Rio est devant à tous les chronomètres intermédiaires. Hélas, juste devant l'avant-dernière barrière à sauter, son cheval, Djagger Semilly, refuse de sauter. Il a fallu reprendre de l'élan, sauter, puis passer au dernier obstacle. La Normande a alors perdu toute son avance et termine neuvième.

Pénélope Leprévost était bien partie avec son cheval, prenant de l'avance au chronomètre.

Clement Boulanger est arrivé troisième.

Le public a pu regarder le CSI sur écran géant… mais aussi des épreuves des Jeux olympiques.

Du monde est venu admirer les prouesses des cavaliers et profiter du beau temps devant la carrière Uriel du Pôle hippique de Saint-Lô.