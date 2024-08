Saint-Lô. Toute la filière équine mise à l'honneur au Normandie Horse Show

Des chevaux majestueux et des poneys fringants se donnent rendez-vous au Normandie Horse Show au pôle hippique de Saint-Lô jusqu'au dimanche 4 août. Plusieurs compétitions de saut d'obstacles, gratuites et en libre accès, vont s'enchaîner. L'apothéose sera le dimanche, avec un CSO 5 étoiles et des barres à 1,55m de haut. "On est sur du spectacle, et même si on ne connaît pas, on finit par être pris", assure Jean-Claude Hertaux, le président de l'association organisatrice.

Une exposition au haras national est visible, des baptêmes de poney sont organisés, avec aussi différentes animations, comme la diffusion sur grand écran des épreuves équestres aux Jeux olympiques. Il n'y a aucune concurrence entre les deux événements pour Jean-Claude Hertaux. "Les chevaux qu'on voit au firmament dans les championnats d'Europe, du Monde, les JO, on les a très souvent vus avec leurs cavaliers à Saint-Lô", explique-t-il.

De l'élevage à la compétition

Le principe du Normandie Horse Show est de rassembler toute la filière équine de la région. On y trouve des éleveurs, des propriétaires, des cavaliers… En plus des compétitions, il y a des ventes de chevaux. "Le Normandie Horse Show, c'est la mise en valeur de l'élite de notre élevage", commence Jean-Claude Hertaux. Il poursuit : "Mais aussi dans un but de commercialisation. On élève pour le plaisir, par passion, mais pour vendre aussi." Certaines races ont été créées dans la région, comme le cob normand ou encore le selle français, visible aux JO.