JO 2024. Un cheval manchois ne passe pas la visite vétérinaire

De nombreux sportifs normands sont engagés aux Jeux olympiques de Paris 2024. On les retrouve aussi bien dans les bassins que sur les pistes d'athlétisme ou les terrains de sport collectifs.

Si les humains sont engagés sur les compétitions, il y a aussi des chevaux. Parmi eux, quatre destriers qui concourent en équitation sont nés dans la Manche. La filière équine est très importante dans le département. C'est le premier producteur de chevaux selle français. Les épreuves ont lieu les 1er et 2 août par équipe et les 5 et 6 août en individuel.

Une mauvaise nouvelle

Viking d'la Rousserie est un cheval selle français né en 2009 dans l'élevage d'la Rousserie à Ravenoville dans le Cotentin. Il est monté par le cavalier du Calvados Kevin Staut en équipe de France pour les épreuves de saut d'obstacles. Il a été recalé aux deux visites d'inspection vétérinaire le 31 juillet. Il ne va pas concourir lors de l'épreuve par équipe, et donc son cavalier non plus, pourtant champion olympique par équipe de la discipline en 2016 à Rio. Aucune décision n'est prise pour l'individuel qui aura lieu les 5 et 6 août.

Trois autres chevaux manchois engagés

Saxo de la Cour est un hongre selle français né en 2006. A 18 ans, c'est l'un des chevaux les plus vieux de la compétition. Il est né à Moyon à côté de Saint-Lô. Il va participer au concours de saut d'obstacles avec le cavalier japonais Mike Kawai. Le duo est remplaçant et ne devrait pas participer.

Vagabon des Forêts est étalon selle français né en 2009 à Couvains, près de Saint-Lô. Il sera monté le cavalier syrien Hamre Hamcho lors des épreuves de saut d'obstacles en individuel.

Virtuose Breil, renommé Truman entretemps, est né en 2009 à La Mouche dans le Granvillais. Il s'agit d'un hongre (cheval castré) selle français, monté par la Canadienne Amy Millar. Il est le fils de Mylord Carthago, l'un des meilleurs reproducteurs du monde pour avoir des chevaux de CSO. Mylord Carthago a été monté par Pénélope Leprévost et ensemble ils ont été vice-champions d'Europe et du monde en saut d'obstacles.