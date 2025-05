Près d'Alençon. Concerts, spectacles, marché : "Faire la fête tous ensemble" au Blizz'art festival

"Il y a un Blizz'Art pour tous" : c'est le credo du Blizz'Art festival qui fait sa 16e édition à Ciral près d'Alençon ce vendredi 9 et samedi 10 mai. Un festival à la campagne qui souhaite ramener de la culture en milieu rural et se veut intergénérationnel.

Comme en 2024, le festival est accessible à prix libre. "Les gens donnent ce qu'ils veulent", explique Jérôme Letard, l'organisateur. Selon leurs moyens et selon ce qu'ils sont "prêts à mettre pour soutenir le festival et pour qu'il puisse continuer à avoir lieu".

Le programme

"Notre première vocation est de faire la fête tous ensemble", lance Jérôme Letard. La programmation musicale a été pensée pour plaire au plus grand monde. "La soirée du vendredi est étiquetée rock/métal avec un peu de punk. Le groupe No One Is Innocent nous fait le privilège d'être la seule date en Normandie", salue l'organisateur. Les festivités se tiennent de 20h à 3h avant une reprise à 16h le samedi.

"On va avoir des jeux, des spectacles de rue et un marché de producteurs locaux jusqu'au début de soirée où on va retrouver du rock festif. Après on va basculer sur du hip-hop et puis de l'électro jusqu'à 3h", détaille Jérôme Letard.

Vendredi : No One Is Innocent - Bob's Not Dead - Octane - Death Council - Spleen Mantis - Hole Right

Samedi : Les 3 Fromages - Taalkima - Tinaa - Meta & Velcro - Philem & Elde - Aalas - Iel - Dj Rio - Michel Is Not Dead - Hole Right - Payaso Loco