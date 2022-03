Ciral. La 12ème édition du festival Blizz'Art à Ciral

Cette 12ème édition commence ce jeudi soir avec le film "Les Géants" de Bouli LANNERS à la salle des fêtes de Ciral à partir de 20h30.

Et vendredi 3 mai 2019, c'est le coup d'envoi de 2 jours de concerts, et c'est le groupe de jazz afro-beat "Mantekiya" qui ouvrira le bal à 20h45 au chapiteau, et la soirée se terminera par un concert du groupe "Guérilla Poubelle" à 1h30 à la salle des fêtes pour un show noir, sombre et désenchanté mais toujours cerné d'une élégance humble et fédératrice.

La journée de samedi 4 mai 2019 sera ponctuée d'animations comme le marché des producteurs et artisans de 14h à 19h30 avant de laisser place aux concerts à partir de 20h15, avec le groupe "Grand Hôtel" ou encore "La Caravane Passe"

Et pour en savoir plus sur ce festival, Jérôme LETARD, le directeur du festival, nous a accordé une interview par téléphone :

Plus d'informations sur leur site internet : www.blizzartfestival.com