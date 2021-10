Montmartin-sur-Mer. Ca va chauffer pour le réveillon !

Ils sont nombreux, ces Normands partis vers d'autres régions à rentrer dans leurs terres natales pour les fêtes de fin d'année. Période un peu creuse de l'année en termes d'événement, le collectif Chauffer dans la Noirceur leur propose un réveillon musical avec un peu d'avance pour fêter le passage à 2019.

Le 29 décembre, à l'espace culturel de Montmartin-sur-Mer, vous pourrez profiter de concerts avec une large programmation. Le groupe l'Opium du Peuple sera notamment là en tête d'affiche mais les groupes de la scène régionale seront également les bienvenus. Du rock, du ragga et bien d'autres, il y en a pour tous les goûts !

Chauffer dans la Noirceur est un festival qui se veut éco-citoyen et valorise les circuits courts dans son organisation. Ainsi, plusieurs produits locaux seront disponibles en restauration sur place et un système de navette sera mis en place pour vous permettre de faire la fête en toute sécurité… Et limiter le nombre de véhicules sur les routes.

Si vous êtes jeunes et que vous cherchez du travail pour 2019, l'association propose d'ailleurs deux postes en service civique. C'est ce que nous explique Isiah Morice, coordinateur de l'association.