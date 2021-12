9ème édition pour le festival Blizz'art à Ciral

Durant 2 jours, 20 artistes sont invités pour vous faire vibrer. Plusieurs styles sont représentés avec du rock pu et dur, du rock'roll de la musique de comptoir... Retrouvez par exemple l'opium du peuple, Punish Yourself, Mazarin et Billy the kick.

Le samedi après-midi sera consacré aux familles avec le kid'tival. Des spectacles gratuits pour petits et grands.

Le samedi soir, retour des concerts. Places 1 jour: 13€ en prévente/17€ su place, pass 2jours: 19€en prévente et 23€ sur place.

Retrouvez la programmation complète et les horaires sur www.blizzartfestival.com

Rendez-vous à la salle des fêtes de Ciral vendredi dès 20h30 et samedi à partir de 14h pour le kid'stival et 18h40 pour la soirée.

Ecoutez Jérôme Letard, régisseur du festival, nous présenter cette 9ème édition: