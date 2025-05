Basket. Gravenchon renonce à monter en Nationale1

Le CS Gravenchon basket renonce à monter en Nationale 1 la saison prochaine. Geoffrey Routier, le président du club, l'a fait savoir jeudi 8 mai via un communiqué.

"Après réflexion et avec beaucoup de lucidité, le club a décidé de refuser l'accession au championnat de Nationale 1. Bien que cette montée soit une belle récompense sportive, notre structure actuelle ne nous permet pas d'évoluer au niveau professionnel. Nous ne sommes, à ce jour, pas en mesure de répondre aux exigences du cahier des charges et à la réglementation rigoureuse de cette division."

• A lire aussi. Coupe de France masculine et féminine de basket amateur. Deux clubs seinomarins étaient en finale ce vendredi

Une saison historique

Geoffrey Routier précise qu'il ne s'agit pas d'un renoncement définitif. "Le club reste pleinement mobilisé pour poursuivre son développement et se structurer dans l'objectif d'accéder, peut-être dans un avenir proche, à ce niveau."

Cette saison 2024-2025 en Nationale 2 aura été exemplaire pour Gravenchon. L'équipe est restée sur une série de dix victoires consécutives en début de championnat. Une nouvelle fois, le club a réalisé un beau parcours en Trophée Coupe de France, avec un plateau quart et demi à Port-Jérôme-sur-Seine et une finale à Bercy accompagnée de plus de 1 000 supporteurs gravenchonais. L'équipe a su emporter avec elle de nombreux fans. De nombreuses rencontres à domicile se sont jouées à guichets fermés.

"Face à des adversaires comptant parfois jusqu'à dix joueurs professionnels, notre équipe composée de deux professionnels et de huit amateurs, pour la plupart salariés ou étudiants, a su rivaliser avec courage, engagement et passion." C'est donc avec regret que la décision de ne pas monter a été prise. On l'espère, ce n'est que partie remise.