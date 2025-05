Insolite. Le nouveau pape Léon XIV a des racines normandes : son arbre généalogique s'étend dans toute la région !

A peine élu, le profil du pape Léon XIV - de son vrai nom Robert Francis Prevost - a déclenché une frénésie de recherches généalogiques. Selon La Revue française de généalogie, dès les premières heures, plusieurs arbres familiaux ont fleuri en ligne, mentionnant diverses origines : italienne, espagnole, créole, mais aussi… très française. Et pas n'importe où : au cœur de la Normandie.

Une grand-mère du Havre et des ancêtres du Calvados

La piste normande démarre avec Suzanne Fontaine, grand-mère paternelle du pape, née au Havre en 1894. L'arbre mis en ligne par un descendant direct, Christian Fontaine, révèle un couple de pâtissiers havrais à l'origine de cette branche familiale.

Son père, Ernest Fontaine, est issu de plusieurs communes du Calvados : Laize-la-Ville, Saint-Pierre-sur-Dives, Campeaux, Mont-Bertrand…

Des ramifications en Seine-Maritime, dans l'Orne… et jusqu'à Catherine Deneuve

Côté maternel de cette même Suzanne Fontaine, Eugénie Prévost (à noter : le même patronyme que celui de Léon XIV) offre une généalogie encore plus riche. Née à Paris mais fille d'un Normand du pays de Caux, elle rattache la branche à Vittefleur, Vinnemerville, Cany-Barville, Clasville, Ouainville… Cette dernière commune, selon la Revue française de généalogie, permettrait même de faire un lien (lointain, certes) avec… Catherine Deneuve.

Une Normandie qui s'étend jusqu'à la Nouvelle-Orléans

Côté maternel du pape, on franchit l'Atlantique, mais la Normandie n'est jamais bien loin. Son grand-père, Joseph Nerval Martinez, mulâtre né à la Nouvelle-Orléans en 1864, descend d'un certain Pierre Guesnon, né à Coutances vers 1719. Ce Normand, fils de Simon Guesnon et Charlotte Samson, avait émigré vers les colonies américaines après s'être marié à Grandcamp-Maisy.

Une ascendance aux mille visages, et une Normandie en point d'ancrage

S'il est né à Chicago d'un père italo-américain et d'une mère créole hispanophone, le pape Léon XIV porte en lui une mosaïque d'origines. Mais parmi les plus solides et les mieux documentées : celles de Normandie. La Revue française de généalogie le confirme, documents à l'appui.