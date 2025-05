Caen. L'hippodrome s'ouvre au public pour une journée festive

Les Caennais connaissent tous leur hippodrome, pourtant, nombreux sont ceux qui n'ont jamais assisté à une course équestre. Le 10 mai, c'est la journée idéal pour y remédier ! Entre 12h et 19h, le public pourra assister gratuitement à des courses, mais aussi participer à tout un tas d'activités autour du monde hippique.

Un prix international

Penny Johnston, de la Société du trotteur français, se réjouit : "C'est un événement incontournable marqué par le très attendu Prix des Ducs de Normandie, une course internationale de Groupe II qui existe depuis plus de 50 ans, et qui rassemble les meilleurs trotteurs du moment." Le public pourra assister à neuf courses, "y compris deux épreuves qualificatives pour les finales des Championnats de France".

Dans les coulisses des courses équestres

"Au-delà du spectacle sportif, cette journée est aussi une véritable porte ouverte sur l'univers des courses", annonce Penny Johnston. Au programme, la visite guidée des écuries, "pour découvrir les coulisses de l'hippodrome et toute la préparation des chevaux avant la course", des tours en bus suiveur pour être au plus près des chevaux et jockeys, mais aussi des rencontres avec des professionnels. L'objectif est bel et bien d'ouvrir l'univers des courses équestres à tous, "y compris ceux qui n'ont encore jamais franchi les grilles de l'hippodrome".

Des animations pour petits et grands

Les enfants sont les bienvenus, avec un village et plusieurs animations dédiés. Parmi les activités proposées, on note des jeux en bois géants, la personnalisation de flots, ces rubans remis aux cavaliers et chevaux en récompense lors de compétitions, ou des baptêmes d'équitation. Les enfants pourront aussi participer à de petites courses, à pied ou en sulkys à pédale, ces petites voitures légères à deux roues normalement tirées par un cheval. Le tout se fera en musique, avec "un groupe musical en déambulation pour mettre de l'ambiance toute la journée" et un grand nombre de stands de restauration. "Que vous soyez en famille, entre amis, passionné de courses hippiques ou à la recherche d'un samedi en plein air, tout le monde trouvera son bonheur", conclut Penny Johnston.

Gratuit. Pensez à vous inscrire sur hippodrome-caen.com.