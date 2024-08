Courses hippiques. Célébrez les chevaux et fêtez le week-end avec le Prix des Ducs de Normandie

A l'occasion du Prix des Ducs de Normandie, prestigieuse course, l'hippodrome se prépare à accueillir les Caennais pour une journée festive centrée sur l'univers des chevaux. Passionnés comme simples curieux, samedi 11 mai, de 12h à 19h, profitez de votre week-end et ne manquez pas l'événement hippique annuel de Caen.

Le billet est à 3 euros et l'entrée est gratuite pour les étudiants et les moins de 18 ans.

Le Prix des Ducs de Normandie

Samedi, ce ne sont pas moins de neuf courses spectacles, dont le Prix des Ducs de Normandie, qui se dérouleront à l'hippodrome de Caen. De grands champions seront présents, de quoi vous en mettre plein les yeux. Et pour plus de spectacle, un voyage en bus suiveur vous sera proposé, pour découvrir le sport hippique autrement et être au plus proche des participants. Parmi les différents stands de restauration, vous pourrez aussi profiter du restaurant panoramique de l'hippodrome, pour une vue parfaite sur les courses et un déjeuner gourmand.

Le cheval à l'honneur

Dans le territoire du Calvados, à l'identité équestre marquée, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur les chevaux. Au-delà des courses, vous pourrez par exemple assister à des visites guidées des écuries ou bien vous familiariser avec les poneys. Des balades seront en effet proposées aux plus petits.

Une ambiance festive et familiale

L'Hippodrome en Fête, c'est aussi un moment à passer en famille ou entre amis, avec petits et grands. Les enfants pourront participer à des courses, jouer les jockeys sur des sulkys - des chars à pédales tirés par les chevaux en bois - mais aussi jouer dans des structures gonflables. Les plus grands auront bien sûr des défis à relever, en s'essayant au rodéo mécanique. La journée sera ponctuée de moments musicaux, avec la Fanfare Café Calva Caennexion, et des lots à gagner. Avant de partir, n'oubliez pas de prendre des photos avec Troty, la mascotte de l'hippodrome, pour garder de beaux souvenirs de cette journée.

Pratique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur hippodrome-caen.com.