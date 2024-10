Caen. Etudiants, essayez gratuitement l'escalade du 7 au 13 octobre

Et si l'escalade devenait votre nouvelle passion ? Climb Up Caen lance une semaine spéciale pour tous les étudiants : du lundi 7 au dimanche 13 octobre, vous avez la chance de grimper gratuitement. Que vous soyez un grimpeur expérimenté ou un novice en quête de sensations fortes, cette offre est l'occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir l'escalade dans une ambiance détendue. Pas besoin d'expérience préalable, tout le monde est le bienvenu !

Une salle pour tous les niveaux

Avec ses 250 voies et ses trois espaces dédiés, la salle Climb Up à Caen a de quoi séduire. Vous trouverez un espace "fun climbing" pour les débutants et les plus jeunes, des murs à corde pour ceux qui cherchent à grimper plus haut, et des salles de bloc pour les aficionados des défis sans harnais. Il y en a vraiment pour tous les goûts et niveaux.

François Petit, le fondateur de Climb Up, insiste d'ailleurs sur ce point : "Notre devise est simple : la salle est ouverte à tout le monde." Alors pourquoi ne pas en profiter ? Que vous veniez seul ou avec des amis, l'expérience promet d'être sympathique.