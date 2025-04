Evénement. En Roue(n) libre : la seconde édition commence samedi 26 avril

L'événement En Roue(n) libre revient samedi 26 avril pour une seconde édition dans la ville aux cent clochers. Il est organisé par la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Rouen et les associations étudiantes. L'objectif de cette journée festive ? Fédérer les étudiants et les habitants de la métropole rouennaise le temps d'une journée.

• A lire aussi. [Photos]. Festival En Roue(n) libre : plus de 300 personnes réunies pour la parade ce samedi

"Des stands ludiques, créatifs et sportifs ouverts à tous"

A l'image de la première édition, les associations étudiantes rouennaises vont aussi prendre part à l'événement comme l'Afev. "Nous allons tenir des stands ludiques, créatifs et sportifs ouverts à tous", explique Line Farnault, chargée de développement local au sein de la structure. Football, basket et tir à l'arc sont prévus.

Participer à ce rendez-vous festif permet à l'Afev de "gagner en visibilité et obtenir plus de bénévoles", assure-t-elle. Tout au long de l'année, l'Afev de Rouen permet à chaque étudiant bénévole "d'accompagner un enfant âgé entre 5 et 18 ans pour lui faire découvrir des musées, échanger sur la culture et sur son orientation professionnelle, etc.".

Une course solidaire pour financer des projets humanitaires

Samedi 26 avril, une course solidaire est aussi organisée par les étudiants en médecine de Rouen, investis dans huit associations humanitaires. "L'objectif c'est de promouvoir le sport, lutter contre la sédentarité", explique Solange Lecleir, étudiante en 3e année de médecine à Rouen et bénévole au sein de l'association Solidar'India. Les frais d'inscription sont de 12€ tous parcours confondus et de 10€ pour les tarifs réduits (étudiants, mineurs de moins de 14 ans, personnes à mobilité réduite). Les sommes récoltées permettront aux huit associations de financer des projets humanitaires. "On pourra acheter des kits de brosse à dents, d'hygiène, des cahiers scolaires, etc.", indique l'étudiante.

Le programme

Feder games : de 9h à 18h – Parc canal Camille-Claudel, place Foch, place de la Cathédrale à Rouen

Course solidaire : de 9h à 11h - Quais bas rive gauche - Départ près du 108

Kermesse solidaire : de 14h à 17h - Place Saint-Sever

Pique-nique participatif : de 11h à 13h - Parc canal Camille-Claudel

Parade : de 13h30 à 14h30 - Départ place Saint-Sever, arrivée place de la Cathédrale

Village associatif : de 14h à 18h - Rue Jeanne-d'Arc

Scène ouverte et concerts : de 14h à 22h30, place de la Cathédrale.

Plus d'information sur le site de la Ville de Rouen.