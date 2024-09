Sport. "Faites de l'escalade" revient en Normandie : pour 5€ découvrez le plaisir de grimper en salle

La journée "Faites de l'Escalade" est de retour pour une seconde édition les 4 et 5 octobre, avec un objectif simple : rendre l'escalade accessible à tous. Organisée par l'Union des salles d'escalade (UDSE), cette initiative vise à encourager petits et grands, novices comme confirmés, à découvrir ce sport. A un tarif unique de 5€, l'événement réunit plus de 150 salles dans 80 villes françaises. Lors de la première édition, un tiers des participants étaient des néophytes, et un quart, des familles avec enfants.

Mais au-delà du sport, "Faites de l'Escalade" met l'accent sur l'inclusion, en accueillant des publics variés : scolaires, personnes en situation de handicap et seniors. Une belle occasion pour tous, de 7 à 77 ans, de tester l'escalade et de repousser leurs limites.

En Normandie, trois salles participent à l'événement

Climb Up à Caen : une salle ouverte à tous

A Climb Up Caen, l'inclusion est un principe fondamental, comme l'explique Sylvain Rauch, directeur de la salle : "L'inclusion, c'est tout le temps, pas seulement lors de deux journées annuelles. Notre mission, c'est de permettre à tous de grimper ensemble, qu'on soit jeune ou vieux, handicapé ou non." Avec 700 abonnés réguliers et une école d'escalade pour les 3 à 18 ans comptant plus de 300 enfants, Climb Up est une référence pour les grimpeurs de tous niveaux.

En cette seconde édition, Climb Up s'attend à une hausse de la fréquentation : "Nous aimerions passer un cap par rapport à l'année dernière," souligne Sylvain Rauch. Si vous êtes de Caen ou de ses environs, c'est l'occasion rêvée pour venir découvrir cette salle moderne et conviviale, avec des parcours atypiques.

De ces journées, les attentes sont au partage : "Plus de monde, donc plus de gens contents d'avoir passé un bon moment ET d'avoir découvert une nouvelle activité qui leur aura ouvert des portes insoupçonnées chez eux jusque-là ! Dans notre salle, l'escalade ne fait que commencer !”

Les parcours "fun" de la salle Climb Up à Caen. - Climb up

The Roof au Havre : une expérience unique

A The Roof au Havre, la deuxième édition de "Faites de l'Escalade" est très attendue. Pierre Laubriet, responsable de la salle, espère un bel engouement : "L'année dernière, la couverture médiatique était faible, mais cette année, nous espérons attirer plus de monde grâce à l'UDSE et au soutien des journaux."

The Roof est un espace chaleureux qui propose un parcours d'initiation adapté à tous les publics, du jeune enfant au sénior. La salle se distingue par son engagement dans l'Economie sociale et solidaire (ESS), en mettant l'inclusion au cœur de ses valeurs. "Nous avons une forte collaboration avec les associations et les centres qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Nous organisons des créneaux spécifiques pour eux, ce qui leur permet de grimper dans un cadre sécurisé et ludique."

Dans ces journées, The Roof met l'accent sur l'inclusivité, qu'elle soit physique ou sociale : “Nos attentes concernent principalement les foyers plus modestes qui souvent n'envisagent pas les activités payantes, nous souhaitons mettre en avant l'accessibilité tarifaire de notre salle auprès d'un plus large public qui va notamment découvrir notre offre à 7€ l'entrée par participant (tarif unique enfant/adulte) tous les dimanches matin entre 9h et 14h.”

A Rouen, découvre aussi la salle Arkhose, qui participe à l'événement.

Alors, prêt à grimper ?