Calvados. Ils l'ont fait ! Ils gravissent les 4 806m du Mont Blanc pour honorer un ami pompier mort du cancer

Il y a presque sept ans, Brice Lombard, pompier et sportif passionné, atteignait le sommet du Mont Blanc… tout en luttant contre un cancer du pancréas. Un exploit symbolique, que certains anciens collègues et amis ont voulu faire revivre. Cette fois, ce sont Maxime et Aldric Pernet, Yann Le Tallec, Dimitri Seguin (membre du club d'escalade Bayeux à Block) et Clément Bleuteau (guide) qui ont chaussé les crampons pour honorer sa mémoire.

Plus qu'un défi sportif, leur ascension s'est transformée en message d'espoir : montrer que la maladie ne stoppe pas les rêves, qu'elle peut aussi pousser à se dépasser.

Mont Blanc : une ascension au service de la lutte contre le cancer

Le départ a été donné le 27 mai 2025. Objectif : gravir les 4 806 mètres du Mont Blanc, avec prudence mais détermination. Pendant plusieurs jours, la cordée a progressé pas à pas, avec des phases d'acclimatation essentielles pour affronter l'altitude.

Au cœur de cette aventure, une cause : récolter des fonds pour les soins de support du Centre François Baclesse à Caen, où Brice avait été suivi. Une cagnotte HelloAsso reste ouverte pour ceux qui souhaitent contribuer.

Pompier, un métier à haut risque… aussi pour la santé

Brice Lombard n'est pas un cas isolé. L'exposition aux fumées toxiques reste un fléau silencieux pour les pompiers. Malgré les protections, certaines substances pénètrent par la peau. Un danger sournois, encore trop méconnu.

"Le cancer de la gorge est le seul reconnu officiellement aujourd'hui chez les pompiers", rappelle Yann Le Tallec. Cette ascension, c'était aussi ça : mettre un coup de projecteur sur ces maladies professionnelles invisibles.

Une aventure humaine qui continue de porter haut la mémoire de Brice

Ce projet n'aurait pas vu le jour sans Maxime Pernet. Ancien camarade de Brice à l'école des pompiers, il a tenu à faire vivre leur lien jusqu'au sommet. Son fils, Aldric, a choisi de marcher dans ses pas. Et, avec eux, un collectif engagé : des pompiers, un grimpeur du club Bayeux à Block, et des passionnés de montagne.

Sur leurs réseaux, ils résument : "La maladie n'est pas une fin, elle peut devenir une force surhumaine. Cette ascension c'est Brice, c'est Michel à qui nous pensons souvent, mais aussi à tous nos proches qui ont dû vivre avec le cancer. Mais c'est aussi eux, Maxime, sans qui le projet n'aurait pas eu lieu, Yann, Dimitri et Aldric."

Une aventure à suivre et à soutenir

Le défi est relevé, mais le combat continue. Pour suivre leurs prochaines actions ou participer à leur collecte, rendez-vous sur leurs réseaux sociaux : Sport & Cancer – Bayeux à Block.

Et si, comme eux, vous croyez que le sport peut être un levier contre la maladie, vous pouvez encore faire un don. Parce qu'un sommet, aussi haut soit-il, n'est jamais infranchissable à plusieurs !