Ouistreham. Ils se lancent à l'assaut du Mont Blanc, en mémoire d'un pompier héroïque

Maxime Pernet a fait ses classes avec Brice Lombard, avant qu'ils ne deviennent plus tard pompiers de Paris. Par la suite, ce dernier, atteint d'un cancer du pancréas, a démontré que faire du sport restait possible, et a escaladé le Mont Blanc, malade. Parti depuis, sa mémoire perdure notamment grâce à son ami, pompier professionnel à Ouistreham désormais. Accompagné de son fils Aldric, de Yann Le Tallec, autre pompier, et de Dimitri Seguin, membre du club d'escalade Bayeux à block, ils vont se lancer le défi de réaliser la même ascension, à partir du 27 mai. "Nous avons prévu d'y aller étape par étape, avec une phase d'acclimatation", dévoilent-ils.

Les pompiers exposés aux cancers

A l'occasion de ce projet, les quatre espèrent récolter des fonds, qui iront au centre François Baclesse à Caen. "Ce n'est pas un si gros défi sportif, même s'il y a cet inconnu de l'altitude, mais c'est surtout un défi humain, montrer qu'il faut faire du sport, se donner sans cesse des défis", expliquent Maxime Pernet et Yann Le Tallec. Leur aventure sera à suivre sur les réseaux.

Malgré lui, Brice Lombard avait mis en avant l'exposition des soldats du feu face à la toxicité des fumées. "On a beau se protéger avec des appareils respiratoires, ça passe par les pores de la peau, c'est vicieux", glisse Yann Le Tallec. Aujourd'hui, seul le cancer de la gorge est reconnu chez les pompiers.