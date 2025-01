Normandie. Un camion itinérant pour informer sur le cancer : "C'est indispensable"

Ruban Rose, association pour la recherche sur le cancer du sein, a récompensé le 16 janvier le projet "Baclesse et vous". Charline Faillet, une des porteuses du projet, travaille au Centre François Baclesse de Caen.

En quoi consiste le projet ?

"Le but de 'Baclesse et vous' est de parcourir les zones reculées de Normandie avec un camion itinérant pour écouter, orienter et soutenir les patients atteints du cancer ainsi que leurs familles, et créer des liens avec les structures locales capables de les accompagner sur place."

Quand est-ce que cela va commencer ?

"Le camion sera prêt à sillonner la région en octobre 2025. Des professionnels de santé spécialisés embarqueront une à deux fois par mois en fonction des thématiques les plus pertinentes dans les territoires desservis. Ils animeront des échanges autour de sujets variés tels que les traitements, les effets secondaires ou encore la vie après la maladie."

Il est important de sensibiliser ?

"Absolument ! Près de 40% des cancers sont évitables. La prévention et l'information sont indispensables pour faire reculer ces chiffres alarmants. Le camion agira également comme un vecteur de coordination avec les acteurs locaux, tels que les Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) et les Centres communaux d'action sociale (CCAS), renforçant ainsi le tissu d'entraide sur le territoire."

Que représente le Prix Ruban Rose ?

"C'est une concrétisation ! Nous avons reçu un don de 150 000 euros, grâce auquel nous avons pu acheter le camion mais qui va aussi pouvoir aider à pérenniser le dispositif pendant trois ans."