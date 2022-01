Le bon plan des 15-25 ans: la cart'@too Impossible de lire le son.

Grâce à la cart'@too, les jeunes bas-normands peuvent profiter d'un sacré coup de pouce pour les loisirs et la formation. Avec une carte et "un chèquier" @too, vous pourrez profiter de tarifs privilégiés pour le cinéma, le train, les licences sportives, les concerts, les livres scolaires, le logement, l'apprentissage...Sur présentation de la carte, vous avez aussi accès gratuitement et toute l'année à 51 musées de la région. Vous pouvez aussi accèder gratutiement à de nombreux matchs d'élite de plusieurs sports comme le basket, le foot ou le hand.La cart'@too est à 10€ et est cumulable avec d'autres cartes jeunes proposée par certaines villes de la région. Infos et réservations sur cartatoo.region-basse-normandie.fr ou dans les relais près de chez vous.Ecoutez Marie-Jeanne Gobert, vice-présidente de la région, nous parler de cette version 2013/2014: